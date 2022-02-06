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Глобальная тенденция к засолению пресноводных экосистем вызвана антропогенной деятельностью человека

Глобальная тенденция к засолению пресноводных экосистем вызвана антропогенной деятельностью человека

Засоление является одной из самых больших угроз для глобальных пресноводных экосистем и связанного с ними биоразнообразия, а также для здоровья и выживания человека.

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