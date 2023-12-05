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    Россия без них обошлась... А вот этим крысам и глистам без России никак... Опять будут тянуть из России и при этом га...Порядка 40% релок...
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    Ужас, не пускать и все.Порядка 40% релок...
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С такими переговорщиками и врагов не надо

С такими переговорщиками и врагов не надо

Явлинский заявил, что в ноябре предлагал Путину стать посредником в переговорах с КиевомВ переговорах нужен авторитетный человек, чем Явлинский не является.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Так и есть...Возомнила о себе&quot;рыба&quot;,что она&quot;золотая&quot;и &quot;всемогущая&quot;,после того как встретилась с Президентом...Да,вот только &quot;один нюансик&quot;был в той встрече-заткнуть рты оголтелому Западу на его игры в&quot;двойников-тройников&quot;В.В.Путина ,чтобы западные пропагондоны убедились в реальности встречи их &quot;казачка&quot; с нашим Президентом...Вот и пропихивает&quot;наше&quot;&quot;яблоко&quot;хотелки Запада&quot;не мытьём,так катаньем&quot;о скорейших переговорах с недоразумением под названием&quot;окраина&quot;...
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12 час.
Silver Kont
Вонючему  львивскому жиду доверить переговоры - это себя не уважать; это в итоге окажется, что Россия обязана будет выплачивать хохлам репарации и вернуть территории Крыма и Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, да ещё с извинениями... Нахуй гнать жидовское отродье отовсюду, никуда не  пускать, пусть пиздует в сраиль и там ведёт переговоры с кем хочет, если ему позволят...
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9 час.
Алексей Горшков
Лучше всего - Кадыров: чуть что не так - &quot;секир-башка&quot;!😂
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6 час.

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