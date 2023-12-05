С такими переговорщиками и врагов не надо

Nikolia Vovchenko Так и есть...Возомнила о себе"рыба",что она"золотая"и "всемогущая",после того как встретилась с Президентом...Да,вот только "один нюансик"был в той встрече-заткнуть рты оголтелому Западу на его игры в"двойников-тройников"В.В.Путина ,чтобы западные пропагондоны убедились в реальности встречи их "казачка" с нашим Президентом...Вот и пропихивает"наше""яблоко"хотелки Запада"не мытьём,так катаньем"о скорейших переговорах с недоразумением под названием"окраина"...

Silver Kont Вонючему львивскому жиду доверить переговоры - это себя не уважать; это в итоге окажется, что Россия обязана будет выплачивать хохлам репарации и вернуть территории Крыма и Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, да ещё с извинениями... Нахуй гнать жидовское отродье отовсюду, никуда не пускать, пусть пиздует в сраиль и там ведёт переговоры с кем хочет, если ему позволят...