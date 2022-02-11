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«Дибала, оставайся с нами». Фанаты «Ювентуса» после его гола в игре с «Сассуоло»

Болельщики «Ювентуса» скандировали кричалку «Дибала, оставайся с нами» после того, как форвард открыл счет в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Сассуоло» (2:1).

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