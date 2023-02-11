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Щербакова о тренерской карьере: «Мне это определенно очень интересно. Но пока закончу тренерское образование, а дальше посмотрим»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос о возможном начале тренерской карьеры.

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