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Клопп о 2:2 с «Ман Сити» в АПЛ: «Ливерпулю» повезло. В Кубке мы сыграли гораздо лучше и заслужили победу»

Юрген Клопп считает, что «Ливерпулю» повезло сыграть вничью с «Ман Сити» (2:2) в АПЛ. «Я говорил после матча с «Ман Сити», что, как мне кажется, да, нам немного повезло.

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