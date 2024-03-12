Стали выглядеть ровесницами: Волочкова показала Кадышеву без парика

Певица протянула руку помощи балерине. Надежда Кадышева Oleg Rodionov/Russian Look/Global Look PressВ Сети обсуждают совместное фото Анастасии Волочковой и Надежды Кадышевой, сделанное в гримерке театра «Золотое кольцо».
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