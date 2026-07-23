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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Йонг пропустит 5-6 месяцев. Хавбек «Барсы» и Нидерландов получил травму колена на ЧМ (As)

Френки де Йонг выбыл на длительный срок. Напомним, полузащитник сборной Нидерландов получил травму колена во время чемпионата мира-2026.

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