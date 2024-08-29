Боррель призвал полностью отменить ограничения на удары ВСУ по территории России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал атаку украинских подразделений на Курскую область, назвав это "стратегическим мужеством" и призвал дать Киеву больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.