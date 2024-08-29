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Боррель призвал полностью отменить ограничения на удары ВСУ по территории России

Боррель призвал полностью отменить ограничения на удары ВСУ по территории России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал атаку украинских подразделений на Курскую область, назвав это "стратегическим мужеством" и призвал дать Киеву больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

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