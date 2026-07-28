Тест: Выберите место в поезде — и узнайте, как вы выстраиваете личные границы

Иногда о наших отношениях с окружающими рассказывают самые обычные бытовые решения. Например, какое место мы выбираем в поезде: стремимся ли спрятаться от посторонних взглядов, хотим контролировать пространство или, наоборот, легко располагаемся рядом с другими людьми.
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