Врач Кашух назвала продукты, которые являются «витаминной бомбой»

Считается, что наибольшая концентрация витамина C — в свежих овощах и фруктах. Однако многочисленные исследования показывают, что заморозка — отличный способ сохранить, а иногда даже увеличить содержание аскорбиновой кислоты, заявила в беседе с RT Екатерина Кашух, гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии