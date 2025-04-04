Врач Кашух назвала продукты, которые являются «витаминной бомбой»

Считается, что наибольшая концентрация витамина C — в свежих овощах и фруктах. Однако многочисленные исследования показывают, что заморозка — отличный способ сохранить, а иногда даже увеличить содержание аскорбиновой кислоты, заявила в беседе с RT Екатерина Кашух, гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест».