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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард СКА Глотов провел 400-й матч в КХЛ: «Помним его еще по МХЛ, а теперь он солидный опытный армеец с берегов Невы»

Нападающий СКА Василий Глотов провел 400-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф. Юбилейной для хоккеиста стала игра против «Динамо» (3:4 ОТ).

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