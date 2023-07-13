Минутка «ДАЙТЕ СНАРЯДЫ» Оказывается техники было столько, что некоторую из нее даже не использовали ни разу.
Снарядов, говоришь, не хватало?
Комментарии
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г
григорий
Россия , что у вас происходит? Полнейший бардак, ВВП хочет угробить действующий генералов? Попова отстранили, это что? Блин ни чего не понимаю.
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2 час.
Galina Bobryasheva
а вот обращение Попова к своим бойцам! https://t.me/wagnernew/8804
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1 час.
Galina Bobryasheva
Это не Путин. Это Шойгу. Ему , видимо, сказали, что до первого косяка. Он теперь любого шороха боится! Убирает именно боевых, потому что они не боятся говорить правду!
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1 час.
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