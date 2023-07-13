Снарядов, говоришь, не хватало?

Россия , что у вас происходит? Полнейший бардак, ВВП хочет угробить действующий генералов? Попова отстранили, это что? Блин ни чего не понимаю.

Galina Bobryasheva

Это не Путин. Это Шойгу. Ему , видимо, сказали, что до первого косяка. Он теперь любого шороха боится! Убирает именно боевых, потому что они не боятся говорить правду!