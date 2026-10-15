В Ленинградской области открыли обновленные участки трасс «Скандинавия» и Р-23, а РЖД анонсировала туристический маршрут из Москвы в Выборг и Сортавалу.
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