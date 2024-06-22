Банки повышают ставки по ипотеке: как меняется поведение заемщиков

Ставки по рыночным программам жилищного кредитования планомерно увеличиваются с конца мая. Это сказывается на размере ежемесячного платежа Банки продолжают повышать ставки по ипотеке — в начале июня об этом заявили крупные игроки, на неделе с 10 по 16 июня рост был отмечен еще в ряде банков.