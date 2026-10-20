Защитник «Динамо» Даниил Пыленков высказался после поражения от « Сибири » (2:3 Б). – Создали много моментов, но упустили свою игру, вели 2:0, но бездарно сыграли в конце матча и проиграли.
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