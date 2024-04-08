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Трое сотрудников Запорожской АЭС ранены после атаки боевиков ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 8 апреля 2024 года

Трое сотрудников Запорожской АЭС ранены после атаки боевиков ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 8 апреля 2024 года

Трое сотрудников Запорожской АЭС ранены после атаки боевиков ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 8 апреля 2024 года Юлия СоколоваВ воскресенье, 7 апреля, трое работников Запорожской атомной электростанции получили ранения в результате серии ударов, нанесенных Вооруженными силами Украины.

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