Трое сотрудников Запорожской АЭС ранены после атаки боевиков ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 8 апреля 2024 года Юлия СоколоваВ воскресенье, 7 апреля, трое работников Запорожской атомной электростанции получили ранения в результате серии ударов, нанесенных Вооруженными силами Украины.
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