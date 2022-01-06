Чем прославился уникальный автомат-гранатомет ОЦ-14

В армии РФ все чаще стал применяться уникальный автомат ОЦ-14 «Гроза». Для каких целей проектировалось это ставшее уже легендарным оружие, в чем его особенности и во время решения каких боевых задач оно используется, — читайте в материале iReactor.
В армии РФ все чаще стал применяться уникальный автомат ОЦ-14 «Гроза». Для каких целей проектировалось это ставшее уже легендарным оружие, в чем его особенности и во время решения каких боевых задач оно используется, — читайте в материале iReactor.
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