Барселона (ATP). 3-й круг. Баутиста Агут играет с Норри, Циципас встретится с Карбаллесом Баэной, Рууд – с Томпсоном

Сетка здесь. Barcelona Open Banc Sabadell Барселона, Испания 15 – 21 апреля 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 782 960 евро Открытые корты, грунт Третий круг Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) Брэндон Накашима (США) Дата проведения 18 апреля, 12.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии