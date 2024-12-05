Врачи обеспокоились из-за новых требований по клиническим рекомендациям

Врачи опасаются, что после введения обязательных медицинских стандартов на основе клинических рекомендаций (КР) с 1 января 2025 года могут появиться сложности как для медучреждений, так и для их работников.
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