КРУЧЕ, ЧЕМ ПРЕСЛОВУТЫЙ «ПЛАН ДАЛЛЕСА»

" Соцыал революционеры... УБИЛИ Столыпина и ЕГО команду..... А не из НИХ ЛИ!??... родились... не ОНИ ли разделились.... на БОЛЬШЕВИКОВ и МЕНЬШЕВИКОВ!!??."- у-у-у! Как всё запущено! Ты из жертв ЕГЭ, не иначе? Эсэры ни разу не имели отношения к РСДРП! А вот многие из них были агентами царской охранки, одновременно работая еще и на английскую разведку. Историю надо знать. Желательно пофамильно и по датам.

МГ

Малик Гумеров

«... на фундаменте религиозного от рождения мигранта и его миропонимания загнемся..» - Если и далее пребывать овечами ! Мигранты – это солдаты врага – тупое пушечное мясо …! И они «в законе» ! С ними имеет право разобраться только хозяин страны – прописан народ ! НИКТО БОЛЕЕ ! Буржуазия такие же холопы врага , чинуши холопы холопов – слуги буржуазии , и обязаны работать строго в рамках законов РФ(антинародных , антистрановых) ! Народу , как хозяину , нихера и ничего не запрещено ! Увы народа пока нет , а население недееспособно ! «Большевики имперскую культуру и образование не уничтожали ... раздавили ... » - Молодцы , хвала им за это вечная , почет и БЛАГО ДАРНОСТЬ !!! Имперская – антинародная , паразитическая , холопская – элитка царской России стеснялась своего родного языка …. – люди холопского звания ! Народу царской России – голодному , босому , аграрной стране ….. было не до культуры , у народа ее не было ! Только благодаря Большевикам она появаилась и взросла как МИРОВАЯ КУЛЬТУРА РУСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ! Как и экономика – отсталая от остального мира на 100-летия , экономка СССР стала первой экономикой мира ! «идеи большевизма появились еще очень рано» - Большевизм = это первородство , истоми Руси – России !!! Все беды на Русь – Россию приходили по продажности элиток , всегда во все эпохи !!! И ВСЕГДА ТОЛЬКО БОЛЬШЕВИЗМ НАРОДА СПАСАЛА СТРАНУ – проводила очередную санацию элиток , освобождала страну , ликвидировала последствия делишек продажных элиток и власти ….. ! Сегодня аналогичные процессы ! Народ Большевик зарабатывает Суверенитет страны на СВО – фронтах Донбасса ! Всплывшее в 90-е дерьмо – элитки , олигархат , чинуши , либерасты … …. Стреляют им в спины , обслуживая своего импортного хозяина ! Победа на СВО – обретение Суверенитета – даст возможности провести санацию общества от всего всплывшего наверх и захвативщего все дерьма !!! А КОММУНИЗМ = это общество – мироустройство ЧЕЛОВЕКОВ ! Социализм переходный этап , ее призвание выращивать из людей человеков – человека будущего , человека коммунизма !!! По очередному предательству верхушки власти , элиток …. Пока сошли с этой тропы на деградационную ! …. Капитализм для России выступает и работает как инструмент врага для уничтожения руской цивилизации !!! Убыль населения ежегодно 1 000 000 человек , и замещается пушечным мясом врага – мигрантами ! Не проснется население – не проснется БОЛЬШЕВИЗМ НАРОДА , ….. точка невозврата будет пройдена(мозги переформатированы) и руской цивилизации придет пипец !!! Аналогично как на Украине – братьев народ – население переформатировали мозги , сделали пушечным мясом врага ….. и геноцидят !!! ------------------ А «производное высоких технологий» - в рамках паразитического мироустройства = есть инструмент целостности этих паразитических систем и весь его потенциал используется против народов !