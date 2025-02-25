Упражнения Кегеля для мужчин: для чего они необходимы и как правильно выполнять

Упражнения Кегеля для мужчин: для чего они необходимы? Эти простые, но эффективные упражнения помогают укрепить мышечный корсет тазового дна, улучшить сексуальное здоровье и снизить вероятность недержания мочи.
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