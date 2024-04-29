«Сил у ВСУ осталось на полгода»: убеждённость, основанная на сомнениях

Нынешняя спецоперация отчасти напоминает мне события на Халхин-Голе 1939 года. Аналогии всегда хромают, но и сейчас, и тогда речь шла о демилитаризации и освобождении территории от зарвавшихся шовинистов.
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