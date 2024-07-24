General Atomics показала концепт нового беспилотника Gambit 5 для авианосцев

Концепт нового БПЛА Gambit для использования на авианосцах / © General Atomics На авиасалоне Фарнборо в Британии General Atomics показала рендеры, демонстрирующие дрон Gambit на палубе британского авианосца HMS Prince of Wales.
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