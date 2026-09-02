Школьные перлы, от которых волосы дыбом

В памяти еще свежи воспоминания о временах, когда наше образование считалось эталоном. Теперь же, сталкиваясь с очередным перлом из школьных работ, остается лишь недоумевать: то ли смеяться до слез, то ли срочно бежать на курсы повышения грамотности.
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