Школьные перлы, от которых волосы дыбом

В памяти еще свежи воспоминания о временах, когда наше образование считалось эталоном. Теперь же, сталкиваясь с очередным перлом из школьных работ, остается лишь недоумевать: то ли смеяться до слез, то ли срочно бежать на курсы повышения грамотности.