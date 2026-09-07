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Франция в этом году произведёт минимум вина за последние 30 лет из-за жары

Франция в этом году произведёт минимум вина за последние 30 лет из-за жары

Производство вина во Франции в 2026 году сократится до одних из самых низких показателей за последние 30 лет.

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