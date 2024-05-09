Водителей авто со светодиодными фарами могут начать лишать прав

Любая модификация автомобиля наказывается штрафом в 500 рублей.Водители, желающие улучшить внешний вид своего автомобиля, часто заменяют фары, но некоторые забывают, что это может привести не только к штрафу, но и к лишению прав.
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