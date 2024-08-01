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Пока вы спали: крупные потери ВСУ за июль и обещание Трампа по Украине
Комментарии
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Юра Юрков
У трампа вместе с ухом мозга отшибло
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15 час.
Светлана Петрова
признать выборы в отношении их кандидата, это нарушение, вмешательство в выборы, никто ничего не боится и управляют миром как хотят, борзеют день ото дня и весь мир, за исключением небольшого количества стран, смотрят на это с безразличием а то и благоговением, мы в мире будущего? все в строгих рамках, кроме запада, для них закон бомбы и санкции, еще тошнотворное лизоблюдство
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14 час.
ХА
Харченко Александр
Гуайдо признали, и где он?
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14 час.
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