Пока вы спали: крупные потери ВСУ за июль и обещание Трампа по Украине

Светлана Петрова

признать выборы в отношении их кандидата, это нарушение, вмешательство в выборы, никто ничего не боится и управляют миром как хотят, борзеют день ото дня и весь мир, за исключением небольшого количества стран, смотрят на это с безразличием а то и благоговением, мы в мире будущего? все в строгих рамках, кроме запада, для них закон бомбы и санкции, еще тошнотворное лизоблюдство