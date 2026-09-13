Петербург признан одним из самых непьющих мегаполисов России

Петербург оказался одним из самых непьющих городов России. За год уровень выпитого горожанами алкоголя оказался ниже среднего показателя по стране.
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