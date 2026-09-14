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Забыл вещи на вокзале или в поезде? Что делать и куда обращаться в Петербурге

Телефон, оставленный в кармане сиденья поезда «Ласточка», рюкзак, забытый на Московском вокзале, или чемодан, уехавший дальше вместе с поездом, — подобные ситуации случаются часто, но вернуть вещи возможно.

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