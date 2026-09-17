Ситуация вокруг ракет, пущенных по датскому вертолету командой нашего корвета "Сообразительный" становится "всё чудесатее и чудесатее".

Ряд наблюдателей теперь заявляют, что это был "френдли файер" германского корвета, который не любящие Россию политики попытались за выдать "безрассудство России".
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