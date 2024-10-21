В РФС заявили, что "Спартак" отказал Мостовому в стажировке

Начальник отдела подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников рассказал, что академия согласовала с московским "Спартаком" стажировку бывшего футболиста сборной России Александра Мостового, однако потом клуб отказался.
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