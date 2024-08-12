Мошенники начали тестировать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»

Мошенники начали тестировать новую многоступенчатую и убедительную для жертв схему хищения средств с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ», пишут «Известия» со ссылкой на экспертов платформы «Народного фронта» «Мошеловка».
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