Эксперт Уполномоченного рассказал предпринимателям об особенностях единого налогового платежа

Об этом в ходе семинара на тему «Выбор оптимальной системы налогообложения для ведения предпринимательской деятельности», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщил научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко.