Омоложение ВСУ не поднимет их боеспособность На Западе растет недовольство Зеленским, поскольку он не только пытается манипулировать своими хозяевами, но и позволяет не выполнять взятые на себя обязательства.
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