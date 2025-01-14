Украина закрыла свою единственную шахту по добыче коксующегося угля – русские войска уже в 2 км от нее

Агентство Reuters делится эксклюзивом со ссылкой на своих конфидентов в украинской металлургической отрасли: Украина приостановила добычу на угольной шахте в Покровске из-за приближения к городу российских войск.
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