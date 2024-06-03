Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Модная фирма Shein представит проспект IPO в Лондоне на 50 млрд фунтов стерлингов

Модная онлайн-компания Shein готовится подать проспект в Британское управление по финансовому надзору для утверждения в преддверии потенциального размещения акций в Лондоне, стоимость которого может составить около 50 млрд фунтов стерлингов ($63,7 млрд), сообщает Sky News.

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