Модная фирма Shein представит проспект IPO в Лондоне на 50 млрд фунтов стерлингов

Модная онлайн-компания Shein готовится подать проспект в Британское управление по финансовому надзору для утверждения в преддверии потенциального размещения акций в Лондоне, стоимость которого может составить около 50 млрд фунтов стерлингов ($63,7 млрд), сообщает Sky News.
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