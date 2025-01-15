Лыжница Кулешова заявила, что из ее жалобы на условия проживания сделали балаган

Бронзовая призерка зимней Олимпиады-2018, российская лыжница Анастасия Кулешова в своем Telegram-канале высказалась об общественной реакции на свою жалобу на условия проживания национальной команды на этапе Кубка России в Казани, заявив, что после такого у нее пропадает желание чем-то делиться с общественностью.