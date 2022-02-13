Международный олимпийский комитет выразил готовность оказать российской фигуристке Камиле Валиевой психологическую поддержку

Международный олимпийский комитет готов в случае необходимости оказать поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой, которая оказалась в центре допингового скандала на Олимпийских играх в Пекине, заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.
Международный олимпийский комитет готов в случае необходимости оказать поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой, которая оказалась в центре допингового скандала на Олимпийских играх в Пекине, заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.
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