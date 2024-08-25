Зрелищный, но пустой: в США прошел съезд демократов

В Америке сделаны большие ставки, ставок больше нет. Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США, ее кандидатуру утвердили на общенациональном конвенте демократической партии, кандидатом в вице-президенты выбран Тим Уолц, губернатор штата Миннесота, самого «белого» региона Америки.
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