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  • Виктор Галкин
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  • Виктор Галкин
    Не, они её не насиловали. Это она их заманила, и пятерых трахнула. Отдать их жопных дел мастерам, а потом на весь сро...Мигранты впятером...
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    Не надо кастрировать. Просто отдать мужикам из поселка.Мигранты впятером...

Переселение "в Россию армии мигрантов": Как избавиться от криминала и сократить количество "гостей", рассказал член СПЧ

Переселение "в Россию армии мигрантов": Как избавиться от криминала и сократить количество "гостей", рассказал член СПЧ

Член СПЧ рассказал о новой инициативе, реализация которой поможет избавиться от криминала в мигрантской среде и сократить количество "гостей" в Россию, ликвидировав угрозы "связанные с массовым переселением в Россию армии мигрантов".

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Комментарии
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ИН
Иван Непримиримый
Пока у руля миграции матвиенки, володины, кодокольцевы, телега будет без лошади и кучера!!!
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16 час.
ГД
Галина Друзина
Выслать всех мигрантоа  вместе с семьями кто приехал за последние 10 лет и конфессии заодно - это вообще рассадник преступности.
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15 час.

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