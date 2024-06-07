Переселение "в Россию армии мигрантов": Как избавиться от криминала и сократить количество "гостей", рассказал член СПЧ

Член СПЧ рассказал о новой инициативе, реализация которой поможет избавиться от криминала в мигрантской среде и сократить количество "гостей" в Россию, ликвидировав угрозы "связанные с массовым переселением в Россию армии мигрантов".
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