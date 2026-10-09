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Сломать стены легко — главные ошибки при совмещении санузла в России

Сломать стены легко — главные ошибки при совмещении санузла в России

Многие владельцы квартир считают, что объединение ванной комнаты и туалета — это простой способ сделать помещение просторнее и удобнее.

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