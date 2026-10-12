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Пункт-А

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Астраханский зерновой комбинатор наворовал кукурузы на три года общего режима

Астраханский зерновой комбинатор наворовал кукурузы на три года общего режима

Красноярский районный суд Астраханской области вынес обвинительный приговор руководителям коммерческой организации за кражу более 470 тонн кукурузы стоимостью почти 7 миллионов рублей с территории охраняемого терминала.

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