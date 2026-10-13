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Царьград

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В Минске мужчина упал при роупджампинге из-за ошибки в страховке

В Минске мужчина упал при роупджампинге из-за ошибки в страховке

40-летний мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения на землю из-за неправильно завязанных узлов на страховке, которую он закрепил самостоятельно перед прыжком с площадки для роупджампинга.

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