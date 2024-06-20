В Россию массово переезжают семьи с Запада. Многие граждане США, Канады, Великобритании и других стран осознали, что «ценности», которые прочно укоренились на их родине, им не подходят.
Лед тронулся, господа: в Россию семьями повалили жители Запада, которым надоели новые ценности и русофобия
Комментарии
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Алексей Тан
Интересно!!!... а ЭТО спасение??? или ПАРАЗИТИЗМ???... и опять, за счёт КОРЕННЫХ народов РОССИИ.... Русского народа, .... И какая разница, с какими словами (лозунгами)... ИНОРОДЦЫ наводняют НАШУ страну (РОССИЮ.=========== И вообще то, в русском языке, есть пословица.... гласящая: -Незваный гость, хуже татарина!!.... а "дикие" приезжающие без приглашения... НУ совсем не нужны!!.
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28 мин.
лина любимцева
Не нужны они тут!! Запад зашлет всяких шпионов, а потом они что захотят, то и сотворят в России. Нам среднеазиатских мигрантов мало?!!
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9 мин.
лл
лина любимцева
НЕ НУЖНЫ ОНИ В РОССИИ!! Пшли они вон, пся крэв!!!
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8 мин.
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