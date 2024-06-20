Лед тронулся, господа: в Россию семьями повалили жители Запада, которым надоели новые ценности и русофобия

Алексей Тан

Интересно!!!... а ЭТО спасение??? или ПАРАЗИТИЗМ???... и опять, за счёт КОРЕННЫХ народов РОССИИ.... Русского народа, .... И какая разница, с какими словами (лозунгами)... ИНОРОДЦЫ наводняют НАШУ страну (РОССИЮ.=========== И вообще то, в русском языке, есть пословица.... гласящая: -Незваный гость, хуже татарина!!.... а "дикие" приезжающие без приглашения... НУ совсем не нужны!!.