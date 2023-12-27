Названы самые стрессовые профессии

МОСКВА, 27 декабря, ФедералПресс. Аналитики сервиса «Авито Работа» опросили более 7 тысяч работающих россиян и выяснили, в каких сферах специалисты испытывают больше всего стресса, а где работа приносит минимальное количество эмоциональных переживаний.
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