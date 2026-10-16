Сопредседатель «Альтернативы для Германии»: Россию критикуют, а по Израилю как воды в рот набрали Сопредседатель партии АдГ Тино Хрупалла задался вопросом о том, что такого происходит в Германии, что соблюдается негласное правило о запрете любой критики в адрес Израиля?Хрупалла:Нам должно быть позволено критиковать израильское правительство.