На Украине разработали план "военной демократии" для борьбы с олигархами и коррупцией

Правительство Украины представило концепт "ужесточения демократии" до 2027-го года.После требований Вашингтона к руководству Украины срочно провести политические и экономические реформы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале реализации "дорожной карты" реформ на Украине, рассчитанной до 2027 года.