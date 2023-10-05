На Украине разработали план "военной демократии" для борьбы с олигархами и коррупцией

Правительство Украины представило концепт "ужесточения демократии" до 2027-го года.После требований Вашингтона к руководству Украины срочно провести политические и экономические реформы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале реализации "дорожной карты" реформ на Украине, рассчитанной до 2027 года.
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