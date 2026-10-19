Парикмахерскую на Бору временно закрыли из-за трудоустройства мигранта. В итоге заведение местного бизнесмена прикрыли на 21 сутки, сообщили в ГУ ФССП России по Нижегородской области.
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