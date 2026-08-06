В Смоленской области во время урагана погиб ребенок

В Смоленской области после 30-градусной жары начались сильные дожди, погода резко ухудшилась. Порывистый ветер рвет провода, валит деревья — в результате гибнут люди, пишет портал «Быстрые новости Смоленска».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии