Политика как он...
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Политика как она есть

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В Смоленской области во время урагана погиб ребенок

В Смоленской области во время урагана погиб ребенок

В Смоленской области после 30-градусной жары начались сильные дожди, погода резко ухудшилась. Порывистый ветер рвет провода, валит деревья — в результате гибнут люди, пишет портал «Быстрые новости Смоленска».

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