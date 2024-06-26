Сегодня день Акулины Гречишницы – надо варить и есть кашу из гречки

По православному календарю сегодня – день почитания памяти святой мученицы Акулины. Будучи еще совсем молодой, она убеждала сверстников поверить во Христа, и за это во время гонений на христиан была казнена.
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